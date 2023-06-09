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У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому

Сьогодні 10:13
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У Дніпрі планують заборонити рух вантажного транспорту в одній із частин міста.

Новости Днепра про У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому

Йдеться про селище Мирне, що в Шевченківському районі.

Заборону хочуть ввести через руйнування дорожнього покриття внаслідок руху вантажного транспорту, а також для впорядкування руху автотранспорту.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Дніпровської міської ради.

КП «Транспортна інфраструктура міста» має розробити оновлену схему організації дорожнього руху. Цілодобовий контроль за дотриманням заборони має вести патрульна поліція.

Варто зазначити, що виконком ще не затвердив це рішення, тож воно поки не набуло чинності.

Новости Днепра про У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому

Новости Днепра про У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у п’ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чомуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чомуРусский

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