У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому

У Дніпрі планують заборонити рух вантажного транспорту в одній із частин міста.

Йдеться про селище Мирне, що в Шевченківському районі.

Заборону хочуть ввести через руйнування дорожнього покриття внаслідок руху вантажного транспорту, а також для впорядкування руху автотранспорту.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Дніпровської міської ради.

КП «Транспортна інфраструктура міста» має розробити оновлену схему організації дорожнього руху. Цілодобовий контроль за дотриманням заборони має вести патрульна поліція.

Варто зазначити, що виконком ще не затвердив це рішення, тож воно поки не набуло чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у п’ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці.

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