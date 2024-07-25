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У Дніпрі планують тимчасово звузити проїзну частину на Набережній Перемоги

Сьогодні 11:35
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На Набережній Перемоги на місяць звузять проїзну частину.

Новости Днепра про У Дніпрі планують тимчасово звузити проїзну частину на Набережній Перемоги

На порталі міськради оприлюднили рішення виконкому “Про надання дозволу департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР на тимчасове звуження проїзної частини по вулиці Набережній Перемоги”. 

У документі зазначається, що звуження буде пов’язане із ремонтними роботами мережі зливової каналізації. 

Починаючи з 4 серпня до 3 вересня 2024 року включно планується звузити проїзну частину на ділянці від бульвару Слави до будинку №134 на Набережній Перемоги. 

У разі ухвалення рішення перед початком проведення робіт буде оприлюднено тимчасові зміни у схемах руху громадського транспорту. Буде розміщено огорожу по периметру зони виконання робіт, передбачене збереження існуючих інженерних мереж. Згідно наказу будуть вжиті заходи безпечного руху пішоходів у місці виконання робіт.

Зауважимо, що наразі рішення не має підпису міського голови Бориса Філатова. 

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі трамвай №1 знову змінить маршрут.

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