У Дніпрі планують не карати водіїв під час тривоги

У Дніпрі планують не штрафувати водіїв за неправильне паркування. Проте лише під час тривоги.

Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованому на сайті міськради.

Водії, які хочуть піти в укриття під час повітряної тривоги, але не встигають швидко та правильно припаркувати автомобіль, скоро зможуть розслабитися. Їх не будуть карати.

Зазначається, що інспектори з паркування не повинні виписувати штрафи водіям, які не правильно припаркувалися, проте це послаблення діятиме лише під час оголошеної повітряної тривоги.

Така норма буде чинна до кінця воєнного стану в Україні. Зазначимо, що документ поки що не підписаний міським головою.

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