У Дніпрі планують не карати водіїв під час тривоги

Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованому на сайті міськради.
Водії, які хочуть піти в укриття під час повітряної тривоги, але не встигають швидко та правильно припаркувати автомобіль, скоро зможуть розслабитися. Їх не будуть карати.
Зазначається, що інспектори з паркування не повинні виписувати штрафи водіям, які не правильно припаркувалися, проте це послаблення діятиме лише під час оголошеної повітряної тривоги.
Така норма буде чинна до кінця воєнного стану в Україні. Зазначимо, що документ поки що не підписаний міським головою.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі автохам напав на інспектора з паркування, бо то…
У понеділок у всьому світі відзначатимуть Гелловін, вечір, коли вся…
28 жовтня Укрзалізниця опублікувала нові графіки поїздів. Додалися рейси, які…
Будьте обережні на дорогах.