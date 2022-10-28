Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі планують не карати водіїв під час тривоги

Сьогодні 14:52
просмотров

У Дніпрі планують не штрафувати водіїв за неправильне паркування. Проте лише під час тривоги.

Новости Днепра про У Дніпрі планують не карати водіїв під час тривоги

Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованому на сайті міськради.

Водії, які хочуть піти в укриття під час повітряної тривоги, але не встигають швидко та правильно припаркувати автомобіль, скоро зможуть розслабитися. Їх не будуть карати. 

Зазначається, що інспектори з паркування не повинні виписувати штрафи водіям, які не правильно припаркувалися, проте це послаблення діятиме лише під час оголошеної повітряної тривоги.

Така норма буде чинна до кінця воєнного стану в Україні. Зазначимо, що документ поки що не підписаний міським головою.

Новости Днепра про У Дніпрі планують не карати водіїв під час тривоги

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі планують не карати водіїв під час тривогиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі автомобіліст ледь не задушив інспектора з паркування, бо той оштрафував його 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:02
    У Дніпрі автомобіліст ледь не задушив інспектора з паркування, бо той оштрафував його 

    У Дніпрі автохам напав на інспектора з паркування, бо то…

    Привид хіроманта та забиті вікна: як виглядає найвідоміший будинок з привидом у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    Привид хіроманта та забиті вікна: як виглядає найвідоміший будинок з привидом у Дніпрі

    У понеділок у всьому світі відзначатимуть Гелловін, вечір, коли вся…

    Укрзалізниця змінила графік руху поїздів: як курсуватимуть через Дніпро 
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    Укрзалізниця змінила графік руху поїздів: як курсуватимуть через Дніпро 

    28 жовтня Укрзалізниця опублікувала нові графіки поїздів. Додалися рейси, які…

    У Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:16
    У Дніпрі на проспекті Поля іномарка збила чоловіка

    Будьте обережні на дорогах.

    Наверх