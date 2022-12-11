У Дніпрі після тяжкої хвороби померла відома історикиня

Про це повідомили на сторінці Кафедри історії України на фейсбук.
Ірина Миколаївна Ковальська-Павелко була доцентом на кафедрі історії України в ДНУ імені Олеся Гончара. 9 грудня стало відомо про смерть Ірини Миколаївни. Зазначається, що вона довгий час боролася з тяжкою хворобою.
У 1985 році вона закінчила з відзнакою історичний факультет ДНУ та почала викладати у Дніпропетровському політехнікумі. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію та повернулася в рідний університет, але тепер як викладач на кафедрі української історії та етнополітики.
Доброчесний науковець, самовідданий викладач, відповідальний куратор – це не формальні слова стосовно Ірини Миколаївни. Дуже уважна до студентів, опікувалася кожним дипломником, як то була б головна праця його життя, коректна і тактовна. А оптимізму і силі духу взагалі можна було б позаздрити, – розповіли колеги Ірини.
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