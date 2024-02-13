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  • У Дніпрі після нічного обстрілу знову запрацювали пункти незламності, а деякі школи на дистанційці

У Дніпрі після нічного обстрілу знову запрацювали пункти незламності, а деякі школи на дистанційці

Сьогодні 11:02
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У Дніпрі після обстрілу є пошкодження інфраструктури.

Новости Днепра про У Дніпрі після нічного обстрілу знову запрацювали пункти незламності, а деякі школи на дистанційці

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, через нічний обстріл РФ у місті пошкоджено деяку цивільну інфраструктуру. Комунальні служби роблять все можливе для усунення наслідків, зауважив він. 

Через проблеми з електрикою вчора вночі відключилися деякі котельні та насосні станції. Поки комунальники повертають тепло, зігрітися та підзарядити гаджети можна у пунктах незламності.

По всьому місту працює більше 100 таких. Їх облаштовано мерією, обласною військовою адміністрацією, ДСНС і Нацполіцією. Адреси найближчих до вас можна знайти в застосунку «Дія». Там є все необхідне. Генератори, альтернативні джерела опалення, мобільний зв’язок та інтернет. І звісно — питна вода та гарячі напої, – написав Філатов. 

Обстріл цивільної інфраструктури Дніпра 12 лютого – що відомо?

Ввечері 12 лютого Дніпро атакували дронами. Близько 10 “шахедів” знищили безпосередньо біля Дніпра, однак є влучання. Усього цієї ночі в напрямку України запустили 23 БПЛа, 16 з яких вдалося збити.

За інформацією ДТЕК, через обстріли одна з ТЕЦ припинила виробництво електроенергії. Після закінчення атаки енергетики розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

У Дніпрі через відсутність опалення деякі школи Придніпровська перейдуть на дистанційку. Мова йде про навчальні заклади № 129, 136, 98. Скорочений день з харчуванням дітей запровадили в школах № 11 та 27. Від завтра, 14 лютого, школярі в них навчатимуться дистанційно. Про такі тимчасові зміни уточнили в ГумДепі. Решта шкіл працює як зазвичай. 

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі через обстріли евакуюють лікарню.

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Новости Днепра про У Дніпрі після нічного обстрілу знову запрацювали пункти незламності, а деякі школи на дистанційціУкраїнська

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