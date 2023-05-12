“Освіта міста осиротіла з її втратою”: у Дніпрі пішла з життя директорка однієї із шкіл

У Дніпрі померла вчителька школи №7 Ніна Романенко.

Ніна Миколаївна Романенко була директоркою Спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов. Сумну звістку повідомили її колеги на сторінці школи на Facebook.

З глибоким сумом повідомляємо, що пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця – директор школи, Ніна Миколаївна Романенко. Ніна Миколаївна ніколи не пасувала перед труднощами, згуртовувала колектив і націлювала його на поступ уперед, – йдеться в повідомленні.

За словами колег, Ніна Миколаївна була тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував ні сил, ні часу, щоб втілити задумане.

Колишні учні та їхні батьки зазначають, що Ніна Миколаївна була професіоналом, цінила людей та любила своїх вихованців.

Це велике горе для нашої родини. Ця людина повірила, підтримала й дала шлях до життя моєму старшому сину, від якого на той час всі відмовились й не вірили в нього. Зараз він кадровий офіцер ЗСУ, кавалер багатьох орденів й державних нагород. Ми завжди будемо пам’ятати Ніну Миколаївну як рідну світлу чисту людину, яка за свою школу переймалась може більше ніж за свою власну родину. Царство небесне цій святій жінці. Освіта Дніпра осиротіла з її втратою, – пише дніпрянка Юлія.

Світла пам’ять.

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