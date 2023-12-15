У Дніпрі піймали росіянина-нелегала

У Дніпрі міграційники викрили росіянина, який нелегально жив в Україні.

Про це повідомили в Державній міграційній службі України.

Громадянин РФ певний час нелегально жив на території України. Міграційники викрили іноземця у Дніпрі, під час проведення профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері.

Під час операції з умовною назвою “Мігрант”, працівники Міграційної служби спільно зі співробітниками Національної поліції виявили та затримали громадянина рф, який незаконно перебував на території міста Дніпра, – йдеться у повідомленні.

Чоловіка, який не має дозволу на проживання в Україні, тепер притягнуть до адміністративної відповідальності. За те, що він порушив чинне законодавчо, його депортують з нашої країни.

Наразі зазначений громадянин РФ знаходиться у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

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