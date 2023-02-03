У Дніпрі піймали колишніх міліціонера та військових, які стали російськими агентами

У Дніпрі затримали ексміліціонера та військових, які стали агентами РФ.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Так, силовики затримали трьох мешканців Дніпра, які співпрацювали з російською ФСБ. Вони передавали розвідувальні дані своєму куратору та мали підготувати теракт на території нашої області.

Як уточнили в СБУ, ворожими агентами стали колишній співробітник розформованої міліції та ексвійськовослужбовці.

Ексміліціонер очолив агентурну групу та вербував місцевих мешканців, які мали проросійські погляди. Зазначається, що зрадники добували інформацію про ЗСУ і сили оборони та передавали росіянам через закриті канали зв’язку.

Затримані сподівалися, що за свою віддану працю на ворога, потім отримають посади в окупаційній владі, у тому разі, якщо росіянам вдалося би захопити область. У квартирах агентів знайшли зброю, гранати, патрони та техніку з доказами їх підривної діяльності.

Їх підозрюють в держзраді. Усім трьом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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