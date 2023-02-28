Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі піймали чоловіка, який ховав наркотики в дитячих іграшках та пляшці миючого засобу

У Дніпрі піймали чоловіка, який ховав наркотики в дитячих іграшках та пляшці миючого засобу

Сьогодні 14:10
просмотров

У Дніпрі піймали хлопця з наркотиками.

Новости Днепра про У Дніпрі піймали чоловіка, який ховав наркотики в дитячих іграшках та пляшці миючого засобу

Про це розповіли в пресслужбі патрульної поліції Дніпра.

Так, 27 лютого в Соборному районі Дніпра інспектори помітили підозрілого чоловіка з пакетом, який побачивши поліціянтів помітно нервував та намагався зникнути з їхнього поля зору. Патрульні вирішили перевірити його. 

Під час поверхневої перевірки у пакеті 21-річного хлопця патрульні виявили речовини, схожі на наркотичні. Сліп-пакети з наркотиками він заховав в дитячих іграшках та мийному засобі. 

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила підозрілі пакети, у яких була кристалічна речовина. За словами затриманого, це були “солі”. Чоловіка доправили до відділка, а в обставинах справи будуть розбиратися поліціянти. 

На фото ті самі пакетики.

Новости Днепра про У Дніпрі піймали чоловіка, який ховав наркотики в дитячих іграшках та пляшці миючого засобу

Нагадаємо, сьогодні на Тополі чоловік випав з балкону на 9 поверсі. Попередньо відомо, що він був в стані наркотичного сп’яніння. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі піймали чоловіка, який ховав наркотики в дитячих іграшках та пляшці миючого засобуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі піймали чоловіка, який ховав наркотики в дитячих іграшках та пляшці миючого засобуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Весняні канікули в школах Дніпра: коли почнуться та скільки триватимуть
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:46
    Весняні канікули в школах Дніпра: коли почнуться та скільки триватимуть

    У Дніпрі весняні канікули розпочнуться в кінці березня.

    Субкультура ПВК “Редан” в Україні: у Дніпрі біля одного з ТРЦ помітили групу підлітків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:07
    Субкультура ПВК “Редан” в Україні: у Дніпрі біля одного з ТРЦ помітили групу підлітків

    У Дніпрі біля ТРЦ "Дафі" помітили підозрілу групу підлітків.

    Дніпро vs. 5 мегаполісів Європи: що спільного й відмінного
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:55
    Дніпро vs. 5 мегаполісів Європи: що спільного й відмінного

    Минулого року, за даними аналітичної компанії Euromonitor, найпопулярнішими містами у…

    У березні 4 магнітні бурі накриють Землю: які дні найнебезпечніші для дніпрян
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:48
    У березні 4 магнітні бурі накриють Землю: які дні найнебезпечніші для дніпрян

    Перший місяць весни 2023 року відзначиться кількома магнітними бурями, які…

    Наверх