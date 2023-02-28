У Дніпрі піймали чоловіка, який ховав наркотики в дитячих іграшках та пляшці миючого засобу

У Дніпрі піймали хлопця з наркотиками.

Про це розповіли в пресслужбі патрульної поліції Дніпра.

Так, 27 лютого в Соборному районі Дніпра інспектори помітили підозрілого чоловіка з пакетом, який побачивши поліціянтів помітно нервував та намагався зникнути з їхнього поля зору. Патрульні вирішили перевірити його.

Під час поверхневої перевірки у пакеті 21-річного хлопця патрульні виявили речовини, схожі на наркотичні. Сліп-пакети з наркотиками він заховав в дитячих іграшках та мийному засобі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила підозрілі пакети, у яких була кристалічна речовина. За словами затриманого, це були “солі”. Чоловіка доправили до відділка, а в обставинах справи будуть розбиратися поліціянти.

На фото ті самі пакетики.

Нагадаємо, сьогодні на Тополі чоловік випав з балкону на 9 поверсі. Попередньо відомо, що він був в стані наркотичного сп’яніння.

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