У Дніпрі підтвердили відкриття McDonald’s: подано документи на вивіски
У Дніпрі підтвердили відкриття McDonald’s: подано документи на вивіски
Сьогодні 12:11
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Бургер ближче ніж здається.
Учора стало відомо, що McDonald’s оголосив, що відновлює роботу в кількох містах у південній та східній частині країни. Зокрема ресторани відкриються в Одесі та Дніпрі.
За даними Forbes, в Одесі McDonald’s має відкритися наприкінці березня, а у Дніпрі та кількох інших містах – наприкінці квітня. Хоча зазначається, що плани компанії можуть коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в містах і регіонах.
Пізніше інформацію про повернення McDonald’s до Дніпра підтвердив і головний художник міста Сергій Білий.
Він зазначив, що мережа закладів швидкого харчування подала документи на вивіски у Дніпрі.
Ділюся інсайдом. McDonald’s подає доки на вивіски у Дніпрі. Робіть висновки, – написав Сергій Білий.
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