У Дніпрі підтвердили відкриття McDonald’s: подано документи на вивіски

Учора стало відомо, що McDonald’s оголосив, що відновлює роботу в кількох містах у південній та східній частині країни. Зокрема ресторани відкриються в Одесі та Дніпрі.

За даними Forbes, в Одесі McDonald’s має відкритися наприкінці березня, а у Дніпрі та кількох інших містах – наприкінці квітня. Хоча зазначається, що плани компанії можуть коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в містах і регіонах.

Пізніше інформацію про повернення McDonald’s до Дніпра підтвердив і головний художник міста Сергій Білий.

Він зазначив, що мережа закладів швидкого харчування подала документи на вивіски у Дніпрі.