Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі підтвердили відкриття McDonald’s: подано документи на вивіски

Сьогодні 12:11
просмотров

Бургер ближче ніж здається.

Новости Днепра про У Дніпрі підтвердили відкриття McDonald’s: подано документи на вивіски

Учора стало відомо, що McDonald’s оголосив, що відновлює роботу в кількох містах у південній та східній частині країни. Зокрема ресторани відкриються в Одесі та Дніпрі.
 
За даними Forbes, в Одесі McDonald’s має відкритися наприкінці березня, а у Дніпрі та кількох інших містах – наприкінці квітня. Хоча зазначається, що плани компанії можуть коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в містах і регіонах.
 
Пізніше інформацію про повернення McDonald’s до Дніпра підтвердив і головний художник міста Сергій Білий.
 
Він зазначив, що мережа закладів швидкого харчування подала документи на вивіски у Дніпрі.
 
Ділюся інсайдом. McDonald’s подає доки на вивіски у Дніпрі. Робіть висновки, – написав Сергій Білий.
 
 

Новости Днепра про У Дніпрі підтвердили відкриття McDonald’s: подано документи на вивіскиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканець Кривого Рогу оформив 20 кредитів на безвісти зниклих військових
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:25
    Мешканець Кривого Рогу оформив 20 кредитів на безвісти зниклих військових

    На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який наживався на безвісти зниклих військових.

    На Дніпропетровщині трактор випадково переїхав двірника
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:50
    На Дніпропетровщині трактор випадково переїхав двірника

    На Дніпропетровщині водій трактора переїхав двірника.

    У Нікопольському районі в будинку вибухнула граната: один чоловік загинув, інший – у важкому стані
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:57
    У Нікопольському районі в будинку вибухнула граната: один чоловік загинув, інший – у важкому стані

    1 березня у приватному будинку у Нікопольському районі пролунав вибух.

    Гроші зберігав у банці: на Дніпропетровщині двоє чоловіків пограбували 82-річного дідуся
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:07
    Гроші зберігав у банці: на Дніпропетровщині двоє чоловіків пограбували 82-річного дідуся

    На Дніпропетровщині двоє чоловіків викрали у 82-річного дідуся гроші, які…

    Наверх