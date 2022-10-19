У Дніпрі підприємцям, які порушать режим економії електроенергії, відключатимуть світло

Через терористичні обстріли рф енергетичної інфраструктури України міста нині мають заощаджувати якомога більше електроенергії. Надто — у години пікових навантажень.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов неодноразово закликав підприємців бути свідомими та не витрачати зайвих ресурсів — особливо на тлі того, що мерія ухвалила рішення вимикати вуличне освітлення, а переважна більшість містян обмежує використання побутової техніки, щоб не перевантажувати мережу.

Нині у Дніпрі запровадили режим економії електроенергії для підприємців. Він діятиме з 17:00 і до кінця комендантської години. У цей час потрібно вимикати вивіски і вітрини магазинів, кафе, ресторанів та решти закладів. Ті самі обмеження і для підсвічуваних фасадів та рекламних конструкцій.

«Інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, підпорядкованим їм комунальним підприємствам здійснювати перевірку виконання цього рішення та у разі наявності порушень вживати заходів», — йдеться у рішенні, яке депутати ухвалили під час 28 сесії міськради 19 жовтня.

За недотримання режиму економії електроенергії місто розриватиме із власниками договори оренди і скасовуватиме дозволи на розміщення вивісок. Ще один метод впливу на порушників — відключення від електропостачання.

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