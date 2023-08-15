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  • У Дніпрі підлітки задля розваги кидали каміння у потяг: розбили три вікна

У Дніпрі підлітки задля розваги кидали каміння у потяг: розбили три вікна

Сьогодні 16:34
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14 серпня у Дніпрі троє хлопців кидали з мосту каміння у потяг.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки задля розваги кидали каміння у потяг: розбили три вікна

Сталося це в Шевченківському районі.

Як повідомили у поліції, діти робили це задля розваги. У результаті таких дій було розбито три вікна.

Новости Днепра про У Дніпрі підлітки задля розваги кидали каміння у потяг: розбили три вікна

Поліцейські встановили порушників. Ними виявилися троє хлопців віком 11, 13 та 14 років.

Відносно батьків підлітків правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду як з дітьми, так і з батьками, адже дорослі повинні пояснювати дітям, до яких наслідків може призвести їхня поведінка, – повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі діти поцупили речі з автівки військового: чим закінчилася історія. 

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Новости Днепра про У Дніпрі підлітки задля розваги кидали каміння у потяг: розбили три вікнаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі підлітки задля розваги кидали каміння у потяг: розбили три вікнаРусский

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