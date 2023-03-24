У Дніпрі підлітки розтрощили подвір’я дитячого садочку (ФОТО)

У Дніпрі підлітки тероризують місцевий дитсадок.

Про це повідомила дніпрянка Валентина в спільноті “Типовий Тополь”.

Усе сталося на території дитячого садочку “Дюймовочка”, що розташований на житловому масиві Тополя-3. За словами співробітниці, діти заходять на подвір’я закладу та псують державне майно. Вона зазначила, що таке стається не вперше. Днями підлітки виламали решітку, двері, зламали два маленькі дерев’яні столики, де зазвичай граються діти.

На зауваження дорослих не реагують, ще й кривляються. Фото дітей також прикріпляю. Прийміть міри, хто впізнає своїх чад! А не то, наступного разу впіймаємо за руку та викличемо поліцію! – звернулася до мешканців масиву Валентина.

Ось так виглядає понівечене майно:

Нагадаємо, днями від вандалів постраждав новий сквер імені Максима Семенова. Невідомі зламали дерева, розтрощили тренажери, пошкодили систему поливу та освітлення. Представники місцевого самоврядування вже шукають винуватців та думають, як будуть відновлювати зелену зону.

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