У Дніпрі військові під виглядом допомоги для ЗСУ видурювали пальне на АЗС, щоб потім продавати

У Дніпрі затримали злочинну групу, яка видурювала пальне на АЗС, прикриваючись потребами для ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Днями співробітники ДБР викрили в Дніпра банду, яка під виглядом допомоги для ЗСУ, видурювала пальне на АЗС. Цим займалися шестеро військових та четверо цивільних. Щоб провернути аферу вони підробляли листи від керівництва однієї із військових частин.

Коли представники АЗС бачили лист з проханням надати пальне для бойових підрозділів ЗСУ, то не задумуючись віддавали бензин. Це тривало протягом чотирьох місяців. За цей період банда отримала понад 50 тонн палива. Його загальна вартість склала 2,5 мільйони гривень.

Отримане від АЗС паливо не передавали військовим, а продавали на території області.

Співробітники ДБР викрили схему та затримали усіх причетних до неї. Під час обшуків вилучили чорнові записи та підроблені печатки військової частини.

Усім затриманим оголосили про підозру. Учасникам злочинної банди загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці шукають людей, які також могли бути причетні до злочину.

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