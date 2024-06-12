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  • У Дніпрі під видом переселенця переховувався колаборант, який допомагав ремонтувати ворожу техніку

У Дніпрі під видом переселенця переховувався колаборант, який допомагав ремонтувати ворожу техніку

Сьогодні 13:59
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У Дніпрі переховувався колаборант, який допомагав росіянам лагодити техніку під час окупації Луганщини.

Новости Днепра про У Дніпрі під видом переселенця переховувався колаборант, який допомагав ремонтувати ворожу техніку

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який працював на РФ у період захоплення Сватівського району Луганщини. Це експрацівник місцевого фермерського господарства. Під час окупації населеного пункту він запропонував росіянам допомогу. Чоловік, маючи технічні навички, влаштувався на місцеву рембазу окупаційного угруповання.

Підозрюваний ремонтував військову техніку, зокрема російський “Смерч”, установки якого підбивали ЗСУ. Також зловмисник лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси.

Ба більше, чоловік навіть допомагав будувати фортифікації, аби російські війська мали де сховатися. 

Житель Сватового сподівався, що за це росіяни дадуть йому посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Втім, “підвищення” чоловік так і не отримав, адже ці території звільнили ЗСУ.

Після деокупації чоловік поїхав до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

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Новости Днепра про У Дніпрі під видом переселенця переховувався колаборант, який допомагав ремонтувати ворожу технікуУкраїнська

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