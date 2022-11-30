У Дніпрі під вікнами одного із готелів знайшли закривавлене тіло

На місце події викликали медиків та правоохоронців.
Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, близько 04.20 надійшло повідомлення про виявлене тіло чоловіка. Попередня правова кваліфікація – самогубство.
Усі обставини інциденту з’ясовуватимуть правоохоронці.
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