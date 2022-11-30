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У Дніпрі під вікнами одного із готелів знайшли закривавлене тіло

Сьогодні 14:20
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Сьогодні, 30 листопада, на вулиці Дарницькій біля готелю “Заграва” знайшли тіло чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі під вікнами одного із готелів знайшли закривавлене тіло

На місце події викликали медиків та правоохоронців.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, близько 04.20 надійшло повідомлення про виявлене тіло чоловіка. Попередня правова кваліфікація – самогубство.

Усі обставини інциденту з’ясовуватимуть правоохоронці.

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Новости Днепра про У Дніпрі під вікнами одного із готелів знайшли закривавлене тілоУкраїнська

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