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У Дніпрі під під’їзд підкинули домашнього кролика

Сьогодні 12:39
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У Дніпрі у двір багатоповерхівки підкинули кролика.

Новости Днепра про У Дніпрі під під'їзд підкинули домашнього кролика

Якщо котиків та щенят підкидають постійно, то домашнього кролика під під’їздом залишають чи не вперше.

Так, мешканці однієї із багатоповерхівок на лівому березі отримали “подаруночок”. Хтось залишив під дверима переноску з коробкою, в якій сидів кролик. Про це розповіла дніпрянка Тамара у спільноті “Райончик”.

За словами жінки, тварина явно домашня. У коробці попередні власники залишили нашийник та листок з вакцинаціями. Кролик виглядає доглянутим, він великий та гарний. Тамара хоче знайти нових господарів для пухнастика.

Хто хоче кролика? Знайшли під під’їздом, хтось залишив в переносці, де лежали записка про вакцинації, нашійник. Кролик домашній, великий і гарний. — написала жінка.

Нагадаємо, раніше на вулиці помітили двох коней, які розгулювали по Дніпру. Тоді інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради викликала патрульну поліцію, бо не змогли знайти власників тварин.

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Новости Днепра про У Дніпрі під під'їзд підкинули домашнього кроликаУкраїнська

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