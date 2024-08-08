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У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні 12:19
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У Дніпрі збили ворожий дрон.

Новости Днепра про У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні, 8 серпня, близько 11:50 у Дніпрі було чути вибухи. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, над містом було збито ворожий БПЛА.

“Дніпропетровщина – робота ППО по ворожому БпЛА!”, – повідомили в Повітряних силах.

Також після оголошення повітряної тривоги моніторингові чати повідомляли про розвіддрон над Дніпром.

Інформації від ОВА не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 8 серпня пролунають заплановані вибухи.

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Новости Днепра про У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: що відомоРусский

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