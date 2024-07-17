У Дніпрі під час сварки чоловік до смерті забив знайомого та пішов додому

У Дніпрі правоохоронці затримали вбивцю.

У пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області повідомили про злочин, який стався 15 липня.

Між двома чоловіками виник конфлікт через словесні образи. За попередньою інформацією, інцидент стався за місцем мешкання потерпілого. 43-річний фігурант побив 42-річного знайомого, а коли той знепритомнів – залишив його та пішов додому.

Наступного дня господаря домоволодіння без свідомості виявив брат та викликав поліцію і швидку допомогу. Медики констатували смерть чоловіка внаслідок отриманих травм.

Правоохоронці відділення поліції № 8 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208КПК України, – доповіли у пресслужбі поліції.

17 липня вбивці повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під час сварки чоловік до смерті побив знайомого.

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