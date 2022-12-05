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У Дніпрі під час пожежі в тубдиспансері загинув чоловік

Сьогодні 13:30
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У Дніпрі в тубдиспансері на вулиці Бехтерєва знайшли тіло обгорілого чоловіка.
Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі в тубдиспансері загинув чоловік

фото ілюстративне

Трагедія сталася вночі 5 грудня. Близько 2:45 в одній із палат почалася пожежа, про це пише Інформатор.

Повідомляється, що займання загасили до приїзду вогнеборців. На жаль, в одній із палат рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка.

Попередньо, пожежа почалася внаслідок необережного поводження з вогнем. Тіло загиблого відправили на судмедекспертизу. 

Від себе додамо, що зараз через відключення світла почастішали побутові пожежі. Тому будьте обережні з вогнем.

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Новости Днепра про У Дніпрі під час пожежі в тубдиспансері загинув чоловікУкраїнська

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