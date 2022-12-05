У Дніпрі під час пожежі в тубдиспансері загинув чоловік

Трагедія сталася вночі 5 грудня. Близько 2:45 в одній із палат почалася пожежа, про це пише Інформатор.
Повідомляється, що займання загасили до приїзду вогнеборців. На жаль, в одній із палат рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка.
Попередньо, пожежа почалася внаслідок необережного поводження з вогнем. Тіло загиблого відправили на судмедекспертизу.
Від себе додамо, що зараз через відключення світла почастішали побутові пожежі. Тому будьте обережні з вогнем.
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