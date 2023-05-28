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У Дніпрі під час негоди дерево звалилося на машину (ФОТО)

Сьогодні 15:13
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Перші наслідки непогоди відчули на собі власники авто, які мешкають на проспекті Поля.

Новости Днепра про У Дніпрі під час негоди дерево звалилося на машину (ФОТО)

Пообіді 28 травня центральні вулиці Дніпра накрила злива з градом. Мешканці Дніпра повідомляють про перші наслідки непогоди. На проспекті Олександра Поля дерево звалилося на машину, яка була припаркована у дворі. 

Фото опублікували в телеграм-каналі ХДніпро. Попередньо відомо, що в авто нікого не було, тому обійшлося без жертв.

Новости Днепра про У Дніпрі під час негоди дерево звалилося на машину (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що центральні вулиці Дніпра залило дощем та засипало градом. За словами синоптиків, така погода протримається до кінця доби.

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Новости Днепра про У Дніпрі під час негоди дерево звалилося на машину (ФОТО)Українська

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