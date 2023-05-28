У Дніпрі під час негоди дерево звалилося на машину (ФОТО)

Перші наслідки непогоди відчули на собі власники авто, які мешкають на проспекті Поля.

Пообіді 28 травня центральні вулиці Дніпра накрила злива з градом. Мешканці Дніпра повідомляють про перші наслідки непогоди. На проспекті Олександра Поля дерево звалилося на машину, яка була припаркована у дворі.

Фото опублікували в телеграм-каналі ХДніпро. Попередньо відомо, що в авто нікого не було, тому обійшлося без жертв.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що центральні вулиці Дніпра залило дощем та засипало градом. За словами синоптиків, така погода протримається до кінця доби.

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