У Дніпрі під час масштабної пожежі загинула літня жінка

Як розповіли рятувальники, вночі 3 грудня на вулиці В’ячеслава Липинського виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку.
Пожежа почалася на кухні трикімнатної квартири. З вікна було видно стовп полум’я. Зайшовши до оселі, вогнеборці почали шукати власників. Разом з поліціянтами вони вивели із приміщення 72-річного дідуся. Чоловік отруївся димом, його негайно відправили до лікарні.
Також рятувальники евакуювали людей з сусідньої квартири – їх вивели на свіже повітря.
На жаль, під час пожежі загинула 65-річна власниця оселі.
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