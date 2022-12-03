У Дніпрі під час масштабної пожежі загинула літня жінка

У Дніпрі під час пожежі загинула літня жінка.

Як розповіли рятувальники, вночі 3 грудня на вулиці В’ячеслава Липинського виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку.

Пожежа почалася на кухні трикімнатної квартири. З вікна було видно стовп полум’я. Зайшовши до оселі, вогнеборці почали шукати власників. Разом з поліціянтами вони вивели із приміщення 72-річного дідуся. Чоловік отруївся димом, його негайно відправили до лікарні.

Також рятувальники евакуювали людей з сусідньої квартири – їх вивели на свіже повітря.

На жаль, під час пожежі загинула 65-річна власниця оселі.

Вогнем знищено домашні речі та меблі в кухні на загальній площі 8 квадратних метрів.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: