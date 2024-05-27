Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі під час літніх канікул працюватимуть спортивні школи: як записатися

У Дніпрі під час літніх канікул працюватимуть спортивні школи: як записатися

Сьогодні 17:01
просмотров

У Дніпрі під час літніх канікул діти можуть відвідувати спортивні школи.

Новости Днепра про У Дніпрі під час літніх канікул працюватимуть спортивні школи: як записатися

У місті працює 21 дитячо-юнацька спортивна школа. Усі вони мають до укриття, тому на заняттях безпечно. Серед таких закладів – Дитячо-юнацька спортивна школа з водних та веслувальних видів спорту. Там можна займатися у різних дисциплінах: байдарки, каное, парусний спорт тощо. Дітей запрошують на безкоштовні тренування та навчання.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

“Додам, що у місті працюють усі спортивні школи, крім школи кінного спорту. Вона  досі знаходиться в простої, бо немає укриття. Спортивні школи влітку не йдуть на канікули. У юних дніпрян є можливість з користю проводити дозвілля”, – розповів заступник директора департаменту – начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов.

Він також додав, що набір до спортивних шкіл Дніпра ще триває. Ознайомитись з їхньою роботою та записатися на заняття можна за посиланням.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час літніх канікул працюватимуть спортивні школи: як записатисяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під час літніх канікул працюватимуть спортивні школи: як записатисяРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко позбавиться мандата депутата облради: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:02
    Ексзаступник мера Дніпра Михайло Лисенко позбавиться мандата депутата облради: що відомо

    Михайло Лисенко, який на початку цього року звільнився з міськради…

    П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:26
    П’ять архітектурних об’єктів з Дніпра отримали нагороди на Українському будівельному конгресі-2024

    П’ять проєктів архітекторів з Дніпра отримали нагороди премії «Творець року»…

    Змусили прибирати собаче лайно: у Дніпрі в АТБ стався дивний конфлікт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:12
    Змусили прибирати собаче лайно: у Дніпрі в АТБ стався дивний конфлікт

    У супермаркеті АТБ в Дніпрі стався дивний конфлікт між охоронцем…

    На дорогах Дніпра помітили унікальний суперкар (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:19
    На дорогах Дніпра помітили унікальний суперкар (ВІДЕО)

    У Дніпрі помітили дуже дорогий суперкар Lamborghini Huracan.

    Наверх