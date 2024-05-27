У Дніпрі під час літніх канікул працюватимуть спортивні школи: як записатися

У Дніпрі під час літніх канікул діти можуть відвідувати спортивні школи.

У місті працює 21 дитячо-юнацька спортивна школа. Усі вони мають до укриття, тому на заняттях безпечно. Серед таких закладів – Дитячо-юнацька спортивна школа з водних та веслувальних видів спорту. Там можна займатися у різних дисциплінах: байдарки, каное, парусний спорт тощо. Дітей запрошують на безкоштовні тренування та навчання.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

“Додам, що у місті працюють усі спортивні школи, крім школи кінного спорту. Вона досі знаходиться в простої, бо немає укриття. Спортивні школи влітку не йдуть на канікули. У юних дніпрян є можливість з користю проводити дозвілля”, – розповів заступник директора департаменту – начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов.

Він також додав, що набір до спортивних шкіл Дніпра ще триває. Ознайомитись з їхньою роботою та записатися на заняття можна за посиланням.

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