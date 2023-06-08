У Дніпрі під час концерту на український гурт напали з ножем: подробиці

Нещодавно, на український гурт, який давав благодійний концерт в одному із закладів Дніпра, напали невідомі.

Усе сталося 3 червня, коли гурт Burned Time Machine брав участь у благодійному концерті. Артисти успішно відіграли свій виступ, але потім натрапили на неадекватного відвідувача пабу, який намагався напасти на них з ножем.

Про цей випадок учасники гурту Burned Time Machine на своїй сторінці в Instagram.

Між відвідувачами почалася бійка Як розповів учасник гурту Мирослав Щербак, усе почалося, коли один із відвідувачів почав гамселити людей в натовпі. За словами артиста, це сталося під час виступу іншого колективу Blind8. Він попросив неадекватного чоловіка заспокоїтися та поводити себе м’якше, бо своїми діями той може нашкодити іншим. Деталі конфлікту артист розповів у коментарі музичному виданню The Rock Spectrum. Потім ця особа запропонувала мені “вийти розібратись”. Також він зчепився з кимось у моші, його положили на лопатки. Я підійшов до звукача, щоб дізнатись де охорона, через декілька секунд повернувся назад – агресора вже виводили, – каже Мирослав. Після цього Мирослав разом з дружиною вийшли на вулицю, але неадекват пішов за ними та почав лаятися. Артист ще раз попросив його заспокоїтися, проте відвідувач дістав ніж та обізвав його.

Він звернувся до мене зі словами “Та ти взагалі пед*к”, я різко змінив курс і почав йти до нього, щоб спитати чи правильно я його почув, але він дістав ніж і сказав “Давай розберемось”, – розповів Мирослав.

Після цього Мирослав відправив дружину всередину приміщення, бо не знав, які далі себе поведе нападник, але через декілька секунд між ним та неадекватним відвідувачем став охоронець. Артист повернувся в клуб та викликав поліцію.

За словами артистів, на місце досить оперативно прибула поліція, яка забрала у відвідувача ніж та оглянула його рюкзак. Усередині було кілька розбитих склянок. Після цього його забрали у відділок. На щастя, ніхто не постраждав, але ситуація була досить неприємною.

На своїй Instagram-сторінці артист подякував слухачам, але попросив надалі залишати ножі вдома і не приносити їх на концерт.

На це відреагував інший гурт, який виступав того вечора. Учасники закликали своїх прихильників ставитися з повагою до людей на концертах.

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