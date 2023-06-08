Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі під час концерту на український гурт напали з ножем: подробиці

Сьогодні 11:34
просмотров

Нещодавно, на український гурт, який давав благодійний концерт в одному із закладів Дніпра, напали невідомі.

Новости Днепра про У Дніпрі під час концерту на український гурт напали з ножем: подробиці

Усе сталося 3 червня, коли гурт Burned Time Machine брав участь у благодійному концерті. Артисти успішно відіграли свій виступ, але потім натрапили на неадекватного відвідувача пабу, який намагався напасти на них з ножем. 

Про цей випадок учасники гурту Burned Time Machine на своїй сторінці в Instagram.

Новости Днепра про У Дніпрі під час концерту на український гурт напали з ножем: подробиці

Між відвідувачами почалася бійка

Як розповів учасник гурту Мирослав Щербак, усе почалося, коли один із відвідувачів почав гамселити людей в натовпі. За словами артиста, це сталося під час виступу іншого колективу Blind8. Він попросив неадекватного чоловіка заспокоїтися та поводити себе м’якше, бо своїми діями той може нашкодити іншим.

Деталі конфлікту артист розповів у коментарі музичному виданню The Rock Spectrum.

Потім ця особа запропонувала мені “вийти розібратись”. Також він зчепився з кимось у моші, його положили на лопатки. Я підійшов до звукача, щоб дізнатись де охорона, через декілька секунд повернувся назад – агресора вже виводили, – каже Мирослав. 

Після цього Мирослав разом з дружиною вийшли на вулицю, але неадекват пішов за ними та почав лаятися. Артист ще раз попросив його заспокоїтися, проте відвідувач дістав ніж та обізвав його.

Він звернувся до мене зі словами “Та ти взагалі пед*к”, я різко змінив курс і почав йти до нього, щоб спитати чи правильно я його почув, але він дістав ніж і сказав “Давай розберемось”, – розповів Мирослав. 

Після цього Мирослав відправив дружину всередину приміщення, бо не знав, які далі себе поведе нападник, але через декілька секунд між ним та неадекватним відвідувачем став охоронець. Артист повернувся в клуб та викликав поліцію. 

За словами артистів, на місце досить оперативно прибула поліція, яка забрала у відвідувача ніж та оглянула його рюкзак. Усередині було кілька розбитих склянок. Після цього його забрали у відділок. На щастя, ніхто не постраждав, але ситуація була досить неприємною. 

На своїй Instagram-сторінці артист подякував слухачам, але попросив надалі залишати ножі вдома і не приносити їх на концерт. 

Новости Днепра про У Дніпрі під час концерту на український гурт напали з ножем: подробиці

На це відреагував інший гурт, який виступав того вечора. Учасники закликали своїх прихильників ставитися з повагою до людей на концертах. 

Новости Днепра про У Дніпрі під час концерту на український гурт напали з ножем: подробиці

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час концерту на український гурт напали з ножем: подробиціУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:34
    Маленьке висловухе чудо у Дніпрі шукає люблячу родину

    Якщо ви давно мріяли про справжнього вусатого друга - то…

    У центрі Дніпра зранку пролунав вибух: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:25
    У центрі Дніпра зранку пролунав вибух: що сталося

    У четвер, 8 червня, у центрі Дніпра пролунав вибух.

    У Дніпрі павич оселився в чужому будинку (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:04
    У Дніпрі павич оселився в чужому будинку (ФОТО)

    У Дніпрі павич пішов у самоволку.

    У Дніпрі трамваї №1 закінчать роботу раніше 8 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі трамваї №1 закінчать роботу раніше 8 червня

    У четвер, 8 червня, у Дніпрі трамваї №1 змінять графік…

    Наверх