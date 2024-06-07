У Дніпрі під час коменданської години зупинили п’яну водійку

У Дніпрі за нетверезе водіння зупинили водійку.

Вночі, 7 червня, у Дніпрі на вулиці Осінній зупинили автомобіль. Патрульні вирішили перевірити, чому громадяни їздять дорогами міста під час комендантської години.

Під час спілкування з кермувальницею поліціянти помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка пройшла перевірку у встановленому законом порядку за допомогою Драгеру. Результат був позитивний — 0,90 проміле алкоголю в крові кермувальниці.

На неї патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 та постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП. Керування авто передали тверезому водію.

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