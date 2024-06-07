Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі під час коменданської години зупинили п’яну водійку

Сьогодні 14:37
просмотров

У Дніпрі за нетверезе водіння зупинили водійку.

Новости Днепра про У Дніпрі під час коменданської години зупинили п'яну водійку

Вночі, 7 червня, у Дніпрі на вулиці Осінній зупинили автомобіль. Патрульні вирішили перевірити, чому громадяни їздять дорогами міста під час комендантської години. 

Під час спілкування з кермувальницею поліціянти помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка пройшла перевірку у встановленому законом порядку за допомогою Драгеру. Результат був позитивний — 0,90 проміле алкоголю в крові кермувальниці. 

На неї патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 та постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП. Керування авто передали тверезому водію.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час коменданської години зупинили п'яну водійкуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі знімуть найбільший прапор України у місті: причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:58
    У Кривому Розі знімуть найбільший прапор України у місті: причина

    У Кривому Розі знімуть з найбільшого у місті флагштоку прапор…

    Свято Вознесіння 2024: коли святкуємо, прикмети та традиції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:53
    Свято Вознесіння 2024: коли святкуємо, прикмети та традиції

    Свято Вознесіння Ісуса Христа одне з 12-ти найзначніших церковних свят.…

    У Дніпра з’явилося ще одне місто-друг: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:10
    У Дніпра з’явилося ще одне місто-друг: подробиці

    Дніпро буде співпрацювати з ізраїльським містом Нетанья.

    У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    У Дніпрі знову виникли проблеми з водопостачанням: адреси

    Внаслідок відключення електроенергії на деяких вулицях Дніпра у черговий раз…

    Наверх