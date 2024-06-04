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У Дніпрі перевипускають учнівські квитки: чи зберегли пільги

Сьогодні 12:32
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У Дніпрі стартувала кампанія з перевипуску учнівських квитків.

Новости Днепра про У Дніпрі перевипускають учнівські квитки: чи зберегли пільги

Учнівські мають перевипустити школярі перехідних класів, у яких термін дії документа закінчився 31 травня. Під час перевипуску, учні, які мають старий квиток можуть користуватися ним за допомогою голограмної наліпки. Вона діє до 15 червня і наклеяти її можна у своїй школі.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Які документи потрібні, щоб перевипустити учнівський квиток:

  • списки учнів 4-х та 9-х класів від закладів освіти;
  • фото учня без зайвих елементів на світлому фоні у форматі jpg, яку мають надати батьки класному керівникові;
  • інформація про дату народження учня та клас.

“Велике прохання до батьків та дітей – не ігнорувати це завдання. Саме від цього залежить швидкість отримання нового учнівського. Також просимо батьків дітей, які очікують на перевипуск документа, співпрацювати зі школою та надавати оновлену інформацію про дитину, аби пришвидшити отримання учнівського», — зазначила заступниця начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Софія Приліпко.

За деталями щодо учнівського квитка звертайтеся на гарячу лінію КП «єДніпро» за номерами: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45.

Нагадаємо, що учнівським квитком можна користуватися у транспорті навіть під час канікул.

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Новости Днепра про У Дніпрі перевипускають учнівські квитки: чи зберегли пільгиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі перевипускають учнівські квитки: чи зберегли пільгиРусский

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