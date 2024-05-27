У Дніпрі перекриють проїзну частину по вулиці Шевченка

У Дніпрі через ремонт збираються перекрити проїзну частину по вулиці Шевченка.

З 4 червня до 12 червня по вулиці Шевченка планують перекрити ділянку від вулиці Грушевського до вулиці Січових Стрільців. В цей період там ремонтуватимуть дорогу.

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови.

“Надати дозвіл департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на тимчасове перекриття проїзної частини по вулиці Шевченка, на ділянці від вулиці Грушевського до вулиці Січових Стрільців, для виконання робіт з ремонту дорожнього покриття з 04.06.2024 по 12.06.2024.”, – йдеться у документі.



На час виконання робіт встановлять огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки. Комунальники також зроблять конструкції для безпечного руху пішоходів. Після закінчення ремонту дороги демонтують огорожу, знаки, відновлять асфальтове покриття і приведуть територію до ладу.

Зазначимо, що міський голова ще не підписав документ, тому він не набув чинності.

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