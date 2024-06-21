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У Дніпрі перекриють одну із центральних вулиць майже на 4 місяці

Сьогодні 16:58
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У Дніпрі тимчасово перекриють рух вулицею Князя Володимира Великого.

Новости Днепра про У Дніпрі перекриють одну із центральних вулиць майже на 4 місяці

Про це повідомляють у Департаменті благоустрою та інфраструктури.

Зазначається, що повне перекриття руху пов’язане з ремонтом мережі зливової каналізації.

Починаючи з 22 червня 2024 року рух транспорту по вулиці Князя Володимира Великого (на ділянці від вул. Володимира Мономаха до вул. Європейської) буде заборонено до 1 жовтня 2024 року.

Департамент благоустрою та інфраструктури заздалегідь вибачається за незручності і нагадує про завчасне планування свого маршруту, – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що маршрут поїзда із Дніпра до Польщі тимчасово змінився.

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