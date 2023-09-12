У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

Про це йдеться в документі опублікованому на сайті міської ради Дніпра.
Усього нову назву мають отримати 51 топонім. Напевне найпомітніша зміна – перейменування проспекту Гагаріна. Крім цього, у переліку є вулиця Курчатова та Обручева.
Зауважимо, що наразі це проєкт рішення, тож можуть статися зміни.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі дерусифікували ще два десятки вулиць.
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