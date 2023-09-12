У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

У Дніпрі перейменують ще 51 вулицю та проспект.

Про це йдеться в документі опублікованому на сайті міської ради Дніпра.

Усього нову назву мають отримати 51 топонім. Напевне найпомітніша зміна – перейменування проспекту Гагаріна. Крім цього, у переліку є вулиця Курчатова та Обручева.

Зауважимо, що наразі це проєкт рішення, тож можуть статися зміни.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі дерусифікували ще два десятки вулиць.

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