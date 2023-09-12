Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

Сьогодні 17:13
просмотров

У Дніпрі перейменують ще 51 вулицю та проспект.

Новости Днепра про У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

Про це йдеться в документі опублікованому на сайті міської ради Дніпра. 

Усього нову назву мають отримати 51 топонім. Напевне найпомітніша зміна – перейменування проспекту Гагаріна. Крім цього, у переліку є вулиця Курчатова та Обручева.

Зауважимо, що наразі це проєкт рішення, тож можуть статися зміни. 

Новости Днепра про У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

Новости Днепра про У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

Новости Днепра про У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

Новости Днепра про У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назви

 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі дерусифікували ще два десятки вулиць.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі перейменують проспект Гагаріна та ще 50 вулиць: нові назвиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У яких випадках у пенсіонерів Дніпра можуть списувати частину пенсії
Новини Дніпра
Сьогодні 17:12
У яких випадках у пенсіонерів Дніпра можуть списувати частину пенсії

Пенсіонери у Дніпрі можуть втратити частину своїх пенсій. Причина може…

У Кривому Розі дитина травмувалася на інклюзивному майданчику: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
У Кривому Розі дитина травмувалася на інклюзивному майданчику: що відомо

Прикрий інцидент стався на інклюзивному дитячому майданчику в Саксаганському парку.

Водоспад «Поріг ревучий» у Дніпрі відзначає ювілей: ТОП-5 цікавих фактів
Новини Дніпра
Сьогодні 15:05
Водоспад «Поріг ревучий» у Дніпрі відзначає ювілей: ТОП-5 цікавих фактів

Ось уже 10 років мешканців міста радує водоспад «Поріг ревучий».…

До Дніпра вперше з початку війни завітав посол Ізраїлю: яка мета візиту
Новини Дніпра
Сьогодні 13:08
До Дніпра вперше з початку війни завітав посол Ізраїлю: яка мета візиту

У Дніпрі побував посол Ізраїлю.

Наверх