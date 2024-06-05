У Дніпрі перейменували позашкільні заклади освіти: для чого це треба
У Дніпрі перейменували позашкільні заклади освіти: для чого це треба
Сьогодні 12:28
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У Дніпрі 5 позашкільних закладів освіти отримали нові назви.
Відтепер замість Комунальний позашкільний навчальний заклад правильно казати Комунальний заклад позашкільної освіти. Заклади перейменували з метою осучаснення назв. Через це, там змінили фасадні таблички. Вони зроблені в єдиному дизайн-коді міста та виглядають модернізовано. Також містять шрифти Брайля, аби їх могли прочитати люди з порушенням зору.
Про це повідомили у департаменті молодіжної політики національно-патріотичного виховання ДМР.
Нові назви закладів позашкільної освіти:
«Міська станція юних техніків» – «Центр розвитку дітей та молоді «СтартУм» КПНЗ “Центр розвитку дітей та молоді “СтартУм” ДМР;
«Міський палац дітей та юнацтва» – «Міський палац дітей та молоді» КЗПО “Міський Палац дітей та молоді” Дніпровської міської ради ;
«Центр позашкільної роботи № 1» – «Центр дитячої та юнацької творчості «Крила» Крила – центр дитячої та юнацької творчості ;
«Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» – «Центр дитячої та юнацької творчості «Крок» КЗПО «Центр дитячої та юнацької творчості «Крок»» ДМР ;
«Центр дитячої та юнацької творчості» – «Дитячо-молодіжний центр «Творчі» КЗПО «Дитячо-молодіжний центр «Творчі» ДМР.
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