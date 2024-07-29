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У Дніпрі перейменували Амур-Нижньодніпровський район: нова назва

Сьогодні 13:40
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У Дніпропетровській області майже 300 топонімів отримали нові назви.

Новости Днепра про У Дніпрі перейменували Амур-Нижньодніпровський район: нова назва

У населених пунктах Дніпропетровської області в рамках процесу деколонізації перейменували 292 вулиць, провулків, скверів, тупиків. У Дніпрі нові назви отримали 141 топонім. Серед них Амур-Нижньодніпровський район, який тепер називається Нижньодніпровський. А міст Амурський — Старий.

Про це повідомили в ДніпроОВА.

Ознайомитися з усіма новими назвами у наслелених пунктах Дніпропетровщини можна за посиланням.

Керівник Українського центру історико-культурних стратегій, член Робочої групи з подолання наслідків імперської та тоталітарної політики у Дніпропетровській області Сергій Волинець додав, що нові назви пов’язані з Героями, історією, культурою та мовою.

“Дніпропетровська ОДА перейменувала 292 топоніма у населених пунктах області. Серед нових назв немає ані рослин, ані природніх явищ. Тому, що вони про інше… Вони про те, хто ми є… про наших Героїв, нашу історію, культуру, мову”, – написав Сергій Волинець.

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Новости Днепра про У Дніпрі перейменували Амур-Нижньодніпровський район: нова назваУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі перейменували Амур-Нижньодніпровський район: нова назваРусский

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