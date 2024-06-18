У Дніпрі перехожий допоміг врятувати пенсіонера, який ледь не помер по дорозі до магазину

У Дніпрі рятували літнього чоловіка, який ледь не помер по дорозі до магазину.

У Дніпрі перехожий допоміг чоловіку, який знепритомнів по дорозі до магазину. Як розповіла медик Соборної підстанції Дніпровської станції екстреної медичної допомоги Тетяна Іванеха, виклик до “швидкої” надійшов від небайдужого жителя, який до приїзду фельдшерів самотужки надавав необхідну допомогу.

Прибувши на місце події, медики встановили, що літній чоловік вийшов до магазину, але йому раптово стало зле.

Містянин, який проходив повз, побачив, що на землі лежить непритомний чоловік. Викликавши “швидку”, дніпрянин розпочав серцево-легеневу реанімацію, аби привести пенсіонера до тями.

Літній чоловік був у стані клінічної смерті. За допомогою розряду дефібрилятора медикам вдалося привести його до тями. Потерпілого шпиталізували до лікарні.

Тетяна розповіла про ще один схожий випадок. Теж у Соборному районі медики іншої бригади рятували жінку, якій стало зле вдома.

У пацієнтки було діагностовано пароксизмальну надшлуночкову тахікардію з нестабільною гемодинамікою. Прийнято рішення про синхронізовану електрокардіоверсію під седацією пацієнтки. Після двох розрядів ритм відновлено і гемодинаміка стабілізована. Жінку госпіталізовано до профільного закладу, – розповіла Тетяна.

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