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У Дніпрі перехожі врятували від самогубства чоловіка: коментар поліції

Сьогодні 12:31
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Учора вдень, 9 квітня, на вулиці Марії Лисиченко перехожі помітили чоловіка віком 30-35 років, який лежав на землі без свідомості та був весь у крові.

Новости Днепра про У Дніпрі перехожі врятували від самогубства чоловіка: коментар поліції

Крім того, на його руках були помітні порізи. Ймовірно, містянин хотів накласти на себе руки. 

Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.

Небайдужі дніпряни викликали медиків та правоохоронців.

Ми звернулися до поліції за коментарем. Там нам повідомили, що особу чоловіка встановили. Його госпіталізували до лікарні.

Усі обставини події наразі встановлюються. 

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Новости Днепра про У Дніпрі перехожі врятували від самогубства чоловіка: коментар поліціїУкраїнська

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