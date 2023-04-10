У Дніпрі перехожі врятували від самогубства чоловіка: коментар поліції

Учора вдень, 9 квітня, на вулиці Марії Лисиченко перехожі помітили чоловіка віком 30-35 років, який лежав на землі без свідомості та був весь у крові.

Крім того, на його руках були помітні порізи. Ймовірно, містянин хотів накласти на себе руки.

Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.

Небайдужі дніпряни викликали медиків та правоохоронців.

Ми звернулися до поліції за коментарем. Там нам повідомили, що особу чоловіка встановили. Його госпіталізували до лікарні.

Усі обставини події наразі встановлюються.

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