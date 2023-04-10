У Дніпрі перехожі врятували від самогубства чоловіка: коментар поліції

Крім того, на його руках були помітні порізи. Ймовірно, містянин хотів накласти на себе руки.
Про це повідомляють місцеві ТГ-канали.
Небайдужі дніпряни викликали медиків та правоохоронців.
Ми звернулися до поліції за коментарем. Там нам повідомили, що особу чоловіка встановили. Його госпіталізували до лікарні.
Усі обставини події наразі встановлюються.
Читайте також:
Автор:
У Новомосковську на Дніпропетровщині серйозно задумалися над перейменуванням.
Що стало причиною займання - поки невідомо.
У Кривому Розі встановили рекорд України.
У Дніпрі поліцейські знайшли дівчат, які фотографувалися на цвинтарі.