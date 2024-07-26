У Дніпрі пенсіонерка обманула літнє подружжя на 18 тис грн за допомогою сувенірних грошей: як їй це вдалося

68-річна жителька Дніпра обманула двох пенсіонерів. Постраждали 83-річний чоловік та 86-річна жінка. Шахрайка видурила у них 18 тисяч гривень.
Майбутніх потерпілих зловмисниця підшукувала на вулицях міста. Підозрювана розпочинала розмову з пенсіонерами, стверджуючи, що вони вже знайомі. Розмовляла на побутові теми й напрошувалась в гості до них. Вдома у літніх людей фігурантка просила обміняти крупні купюри на дрібні гроші. Коли пенсіонери погоджувались, злодійка віддавала їм папірці схожі на справжні банкноти.
Потерпіли звернулися до поліції. Невдовзі правоохоронцям вдалося розшукати 68-річну шахрайку. Подальшу долю жінки вирішить суд.
Правоохоронці наголошують, що такий вид шахрайств орієнтований на людей похилого віку. Тож, вони закликають родичів, сусідів, опікунів говорити на цю тему з пенсіонерами, попередити про небезпеку.
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