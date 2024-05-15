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У Дніпрі пенсіонер під час застілля вдавився печінкою і ледь не помер

Сьогодні 11:15
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Чоловік під час великоднього застілля вдавився печінкою.

Новости Днепра про У Дніпрі пенсіонер під час застілля вдавився печінкою і ледь не помер

70-річного пенсіонера, який під час свята подавився шматком печінки рятували дніпровські медики. 

Як розповів співробітник Новокодацької підстанції Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Влад Боднюк, рідні чоловіка зателефонували до “швидкої” та повідомили, що той задихається та потребує допомоги. 

Приїхавши на виклик фельдшери з’ясували, що літній чоловік під час великоднього застілля подавився шматком смаженої печінки. До приїзду “швидкої” пенсіонер вже був без тями. 

При огляді: чоловік 70 років в комі, шкіра холодна, мармурового кольору, дихання шумне, стридорозне, запах алкоголю на видиху, – коментує подію медик. 
 
За допомогою прямої ларингоскопії медики дістали з його горла шматок смаженої печінки 5 на 5 см. Після цього стан пацієнта суттєво поліпшився: свідомість відновилася, колір шкіри змінився до нормального, дихання відновилося.
 
Від шпиталізації чоловік категорично відмовився. Залишений під наглядом родичів. Наголошуємо – відповідально вживайте алкогольні напої. Бережіть себе та будьте здорові! – закликає лікар. 

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Новости Днепра про У Дніпрі пенсіонер під час застілля вдавився печінкою і ледь не померУкраїнська

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