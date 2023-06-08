У Дніпрі павич оселився в чужому будинку (ФОТО)

У Дніпрі павич пішов у самоволку.

У Дніпрі на вулиці Мінусинській (колишня Балканська) помітили павича. Птах оселився на одній із садиб, але місцеві підозрюють, що він має власника та загубився. Наразі місцеві розшукують господаря.

Про це повідомили в спільноті “Фрунзенський Дніпро”.

На фото, яке опублікували дніпряни видно, що павич забрався на паркан та поважно оглядає територію. Ймовірно, птах вже обжився на новій території.

У коментарях до допису зазначається, що господарів вже знайшли, залишилося зловити павича та повернути власникам.

Зауважимо, що це не вперше, коли в Дніпрі розгулюють вулицями екзотичні птахи. Раніше павичів помічали на 12 кварталі та поблизу приватного сектору на лівому березі міста.

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