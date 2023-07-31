У Дніпрі пацієнтка напала на фельдшерку: що відомо

У Дніпрі цими вихідними на фельдшерку напала пацієнтка.

У неділю, 30 липня, в Індустріальному районі Дніпра під час виклику пацієнтка травмувала фельдшерку. Про це повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини і медицини катастроф Радій Шевченко.

За словами постраждалої, пацієнтка була п’яною, неодноразово викликала швидку, а коли фельдшери приїхали на виклик, то жінка почала поводитися неадекватно, погрожувала лікарям, а потім кинула недопалок в салон автомобіля.

Коли фельдшерка зробила їй зауваження, пацієнтка кілька разів вдарила її кулаком по обличчю. Медик викликала поліцію, яка розбиратиметься з дебоширкою.

У постраждалої медичної працівниці струс мозку.

Позавчора через лічені хвилини наші бригади були на місці теракту. “Швидкі” потрапили на купу відосів, що викликало величезну кількість теплих відгуків на адресу наших героїв від співгромадян. Сьогодні ж “привітання” з пройдешнім Днем медика отримала наша фельдшерка: декілька ударів кулаком в обличчя, кинутий недопалок в кабіну та удар тяпкою по машині, – прокоментував інцидент Радій Шевченко.

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