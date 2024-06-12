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У Дніпрі патрульні зупинили п’яного мотоцикліста

Сьогодні 10:05
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У Дніпрі під час перевірки документів у мотоцикліста виявили ознаки сп'яніння.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні зупинили п'яного мотоцикліста

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася ввечері 10 червня. В Чечелівському районі патрульні зупинили мотоцикліста на Honda задля перевірки документів.

Під час спілкування з водієм двохколісного, правоохоронці виявили в нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на приладі Драгер, результат показав 0,52 проміле алкоголю.

Патрульні склали матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Водія відсторонили від керування, – доповіли у публікації.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі невідомі хулігани підпалили автомобіль ЗСУ.

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Новости Днепра про У Дніпрі патрульні зупинили п'яного мотоциклістаУкраїнська

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