У Дніпрі патрульні зупинили п’яного мотоцикліста

У Дніпрі під час перевірки документів у мотоцикліста виявили ознаки сп'яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Подія сталася ввечері 10 червня. В Чечелівському районі патрульні зупинили мотоцикліста на Honda задля перевірки документів.

Під час спілкування з водієм двохколісного, правоохоронці виявили в нього ознаки сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на приладі Драгер, результат показав 0,52 проміле алкоголю.

Патрульні склали матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Водія відсторонили від керування, – доповіли у публікації.

Нагадаємо, вчора ми писали, що у Дніпрі невідомі хулігани підпалили автомобіль ЗСУ.

Читайте також:

Українська

Автор: