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  • У Дніпрі патрульні вдруге зупинили “гонщика” без прав, який порушував швидкісний режим

У Дніпрі патрульні вдруге зупинили “гонщика” без прав, який порушував швидкісний режим

Сьогодні 21:54
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У Дніпрі водія без прав вдруге піймали за перевищення швидкісного режиму.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні вдруге зупинили

Минулої неділі, 26 травня, патрульні зупинили на вулиці Бориса Кротова водія автомобіля Audi за порушення швидкісного режиму. 22-річний керманич рухався на транспортному засобі зі швидкістю 78 км на годину.

Під час спілкування поліцейські з’ясували, що водій взагалі не отримував відповідного посвідчення. До того ж він вже протягом року притягувався за це до адміністративної відповідальності.

Громадянина відсторонили від керування авто та склали на нього постанову за перевищення встановлених обмежень швидкості руху та протокол за ч.5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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