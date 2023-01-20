У Дніпрі патрульні повернули власнику загубленого хаскі

У Дніпрі по вулиці бігала розгублена хаскі. Тварину помітили перехожі.

Як розповіли в патрульний поліції, 19 січня на вулиці Холодильній до патрульних звернулися небайдужі перехожі, які розповіли, що по вулиці бігає собака породи хаскі. Вони припустили, що тварина загубилася, бо розгублено бігала вулицею, наче когось шукала.

Чотирилапа йшла на контакт, патрульні взяли її до службового авто й відвезли до “Зооконтролю”.

На щастя, у цей час до КП зателефонував власник тварини і запитав чи бува хто не знайшов його собаку.

Дніпрянин був радий чути, що його улюблениця в безпеці. Пухнаста мандрівниця одразу повернулася додому.

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