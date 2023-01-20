Як розповіли в патрульний поліції, 19 січня на вулиці Холодильній до патрульних звернулися небайдужі перехожі, які розповіли, що по вулиці бігає собака породи хаскі. Вони припустили, що тварина загубилася, бо розгублено бігала вулицею, наче когось шукала.
Чотирилапа йшла на контакт, патрульні взяли її до службового авто й відвезли до “Зооконтролю”.
На щастя, у цей час до КП зателефонував власник тварини і запитав чи бува хто не знайшов його собаку.
Дніпрянин був радий чути, що його улюблениця в безпеці. Пухнаста мандрівниця одразу повернулася додому.
Читайте також:
14 січня росіяни вдарили по будинку на Набережній Перемоги у…
Учора, 19 січня, о 15:47 на лінію «101» повідомили про…
СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари…
У Дніпрі зранку 20 січня немає відключень водопостачання та опалення.