У Дніпрі патрульні повернули власнику загубленого хаскі - Днепр Инфо
У Дніпрі патрульні повернули власнику загубленого хаскі
просмотров
Сегодня 11:39

У Дніпрі по вулиці бігала розгублена хаскі. Тварину помітили перехожі.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні повернули власнику загубленого хаскі

Як розповіли в патрульний поліції, 19 січня на вулиці Холодильній до патрульних звернулися небайдужі перехожі, які розповіли, що по вулиці бігає собака породи хаскі. Вони припустили, що тварина загубилася, бо розгублено бігала вулицею, наче когось шукала. 

Чотирилапа йшла на контакт, патрульні взяли її до службового авто й відвезли до  “Зооконтролю”.

На щастя, у цей час до КП зателефонував власник тварини і запитав чи бува хто не знайшов його собаку.

Дніпрянин був радий чути, що його улюблениця в безпеці. Пухнаста мандрівниця одразу повернулася додому.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні повернули власнику загубленого хаскі

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні повернули власнику загубленого хаскіУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Мер Дніпра розповів про гроші, які знайшли під руїнами будинку на Набережній Перемоги
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:47
    Мер Дніпра розповів про гроші, які знайшли під руїнами будинку на Набережній Перемоги

    14 січня росіяни вдарили по будинку на Набережній Перемоги у…

    Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:09
    Під Дніпром горів трансформатор: подробиці від рятувальників

    Учора, 19 січня, о 15:47 на лінію «101» повідомили про…

    У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ: перевіряють причетність до удару по багатоповерхівці
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:30
    У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ: перевіряють причетність до удару по багатоповерхівці

    СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари…

    У Дніпрі працюють всі котельні: ситуація з теплом, водою та світлом
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:00
    У Дніпрі працюють всі котельні: ситуація з теплом, водою та світлом

    У Дніпрі зранку 20 січня немає відключень водопостачання та опалення.