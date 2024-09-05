У Дніпрі патрульні повернули додому хлопчика, який загубився під час поїздки з дідусем в трамваї

Вдень середи, 4 вересня, до патрульних звернулися містяни, які повідомили, що у Центральному районі виявили 8-річного хлопчика, який загубився.
На місце прибув найближчий екіпаж. Інспектори з’ясували, що дитина їхала зі своїм дідусем у трамваї, але згодом хлопчик побачив, що його немає поруч. Малий подумав, що дідусь вийшов на зупинку раніше.
Поліцейські з’ясували контакти мами хлопчика й зателефонували жінці. Вона повідомила адресу, де перебуває. Патрульні привезли дитину додому та передали вдячній матері.
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