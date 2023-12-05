Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі патрульні допомогли бабусі, яка загубилася та не могла повернутися додому

У Дніпрі патрульні допомогли бабусі, яка загубилася та не могла повернутися додому

Сьогодні 14:39
просмотров

Днями на лінію "102" зателефонувала небайдужа містянка і повідомила, що виявила на вулиці Доменній бабусю, яка, ймовірно, загубилася.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні допомогли бабусі, яка загубилася та не могла повернутися додому

Патрульні прибули на виклик і поспілкувалися з пенсіонеркою. Та не могла пояснити, де живе та як тут опинилася.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

У цей час поліцейським надійшов ще один виклик про зникнення жінки поважного віку. Інспектори зв’язалися із заявницею і з’ясували, що розшукується саме та громадянка, яку виявила небайдужа мешканка.

87-річну пенсіонерку поліцейські доставили до місця проживання та передали сусідці, яка опікуються нею.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні допомогли бабусі, яка загубилася та не могла повернутися додому

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвісти.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні допомогли бабусі, яка загубилася та не могла повернутися додомуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі патрульні допомогли бабусі, яка загубилася та не могла повернутися додомуРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини
Новини Дніпра
Сьогодні 15:35
У лікарні Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі тварини

До медзакладів Дніпра все частіше доставляють воїнів, яких покусали дикі…

Де у Дніпрі можна покататися на ковзанах: ціни 2023
Новини Дніпра
Сьогодні 14:47
Де у Дніпрі можна покататися на ковзанах: ціни 2023

На початку грудня у всьому світі відзначали Всесвітній день катання…

У Дніпрі помітили собаку-кур’єра (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:24
У Дніпрі помітили собаку-кур’єра (ВІДЕО)

На вулицях Дніпра зустріли собаку-кур'єра.

Як мешканцю Дніпра купити військову облігацію у «Дії» і скільки при цьому можна заробити: інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 12:57
Як мешканцю Дніпра купити військову облігацію у «Дії» і скільки при цьому можна заробити: інструкція

З початку повномасштабного вторгнення жителі України можуть вільно придбати військові…

Наверх