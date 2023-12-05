У Дніпрі патрульні допомогли бабусі, яка загубилася та не могла повернутися додому

Патрульні прибули на виклик і поспілкувалися з пенсіонеркою. Та не могла пояснити, де живе та як тут опинилася.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
У цей час поліцейським надійшов ще один виклик про зникнення жінки поважного віку. Інспектори зв’язалися із заявницею і з’ясували, що розшукується саме та громадянка, яку виявила небайдужа мешканка.
87-річну пенсіонерку поліцейські доставили до місця проживання та передали сусідці, яка опікуються нею.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 15-річну дівчинку: пішла з дому та зникла безвісти.
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