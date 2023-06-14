У Дніпрі патрульні допомогли бабусі, яка заблукала, повернутися додому

Учора ввечері на спецлінію "102" зателефонували небайдужі містяни.

Вони повідомили, що в Новокодацькому районі ходить літня жінка, яка загубилась.

На місце оперативно прибули інспектори. Вони з’ясували, що бабуся вийшла з дому та заблукала.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Поліцейські дізнались ім’я пенсіонерки та встановили контактний телефон її племінника. З ним зв’язались, далі жінку передали родичу, який про неї піклується.

Друзі, дбайте про людей похилого віку та тих, хто потребує допомоги й додаткової уваги. За необхідності викликайте поліцію! – зазначили правоохоронці.

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