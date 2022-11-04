У Дніпрі патрульні допомогли 3-річному хлопчику, у якого стався судомний напад

Мама малюка почала кликати на допомогу. Її почули патрульні Михайло Горобцов та Владислав Федаш. Вони підбігли до жінки та дитини.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Поки один із поліцейських викликав швидку, інший контролював дихання хлопчика та тримав його у стабільному боковому положенні. Коли на місце прибула швидка, патрульні передали дитину медикам й супроводили їх до лікарні.
Мати подякувала інспекторам за реагування та допомогу.
Бажаємо малюку швидкого одужання!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі патрульний допоміг бабусі, яка загубилася.
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