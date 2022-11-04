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  • У Дніпрі патрульні допомогли 3-річному хлопчику, у якого стався судомний напад

У Дніпрі патрульні допомогли 3-річному хлопчику, у якого стався судомний напад

Сьогодні 17:03
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Учора, 3 листопада, на вулиці Калиновій трирічному хлопчикові стало зле - у нього стався судомний напад.

Новости Днепра про У Дніпрі патрульні допомогли 3-річному хлопчику, у якого стався судомний напад

Мама малюка почала кликати на допомогу. Її почули патрульні Михайло Горобцов та Владислав Федаш. Вони підбігли до жінки та дитини.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області. 

Поки один із поліцейських викликав швидку, інший контролював дихання хлопчика та тримав його у стабільному боковому положенні. Коли на місце прибула швидка, патрульні передали дитину медикам й супроводили їх до лікарні.

Мати подякувала інспекторам за реагування та допомогу.

Бажаємо малюку швидкого одужання!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі патрульний допоміг бабусі, яка загубилася. 

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Новости Днепра про У Дніпрі патрульні допомогли 3-річному хлопчику, у якого стався судомний нападУкраїнська

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