У Дніпрі пасажирський потяг збив чоловіка: став на коліна на переході

Днями у Дніпрі сталася трагедія.

У Самарському районі міста на зупиночній платформі «Ксеніївка» пасажирський потяг збив 43-річного чоловіка.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

За словами свідків події, загиблий став на коліна на пішохідному переході біля платформи, прямо перед потягом. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині під колесами вантажного потяга загинув чоловік: лежав на коліях.

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