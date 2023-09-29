У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект.
Як пишуть місцеві Telegram-канали, у тролейбуса злетіли “роги” – наконечники від них вдарили у лобове скло машину ДТЕК та зачепили ліхтар на стовпі.
Зараз на місці події утворився величезний затор, тому враховуйте цю інформацію, щоб не стояти дарма.
Краще виберіть альтернативний маршрут!
Також внаслідок інциденту затримується рух низки тролейбусів, які курсують цим маршрутом!
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Важлива інформація!
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
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