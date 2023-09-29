У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект: у тролейбуса злетіли “роги” - Днепр Инфо
У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект: у тролейбуса злетіли “роги”
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Сегодня 12:22

Будьте уважні під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект: у тролейбуса злетіли

У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, у тролейбуса злетіли “роги” – наконечники від них вдарили у лобове скло машину ДТЕК та зачепили ліхтар на стовпі.

Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект: у тролейбуса злетіли

Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект: у тролейбуса злетіли

Зараз на місці події утворився величезний затор, тому враховуйте цю інформацію, щоб не стояти дарма.

Краще виберіть альтернативний маршрут!

Також внаслідок інциденту затримується рух низки тролейбусів, які курсують цим маршрутом! 

Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект: у тролейбуса злетіли

Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект: у тролейбуса злетіли

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Новости Днепра про У Дніпрі паралізувало Слобожанський проспект: у тролейбуса злетіли Українська

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