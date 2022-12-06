У Дніпрі пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим перенесли: Філатов розповів, куди

Сьогодні, 6 грудня, виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства «Зооконтроль».

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть, – зазначив міський голова.

Та нагадав, що “міська влада Дніпра неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об’єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам’ятники, пов’язані з колишнім СРСР та країною-агресоркою”.

За майже 10 місяців війни ми так і не дочекалися офіційного роз’яснення від патріотично налаштованих дядь і тьоть з Мінкульту. Бо вони сміливі лише на словах. Ну або в боротьбі з «Довженком- центром», – написав Борис Філатов.

Та зазначив, що демонтаж розпочнеться найближчими днями.

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