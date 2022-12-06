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  • У Дніпрі пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим перенесли: Філатов розповів, куди

У Дніпрі пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим перенесли: Філатов розповів, куди

Сьогодні 15:09
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Сьогодні, 6 грудня, виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим на територію комунального підприємства «Зооконтроль».

Новости Днепра про У Дніпрі пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим перенесли: Філатов розповів, куди

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть, – зазначив міський голова.

Та нагадав, що “міська влада Дніпра неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об’єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам’ятники, пов’язані з колишнім СРСР та країною-агресоркою”.

За майже 10 місяців війни ми так і не дочекалися офіційного роз’яснення від патріотично налаштованих дядь і тьоть з Мінкульту. Бо вони сміливі лише на словах. Ну або в боротьбі з «Довженком- центром», – написав Борис Філатов.

Та зазначив, що демонтаж розпочнеться найближчими днями.

Новости Днепра про У Дніпрі пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим перенесли: Філатов розповів, куди

Новости Днепра про У Дніпрі пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим перенесли: Філатов розповів, куди

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Новости Днепра про У Дніпрі пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим перенесли: Філатов розповів, кудиУкраїнська

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