У Дніпрі пам’ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим перенесли: Філатов розповів, куди

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть, – зазначив міський голова.
Та нагадав, що “міська влада Дніпра неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об’єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам’ятники, пов’язані з колишнім СРСР та країною-агресоркою”.
За майже 10 місяців війни ми так і не дочекалися офіційного роз’яснення від патріотично налаштованих дядь і тьоть з Мінкульту. Бо вони сміливі лише на словах. Ну або в боротьбі з «Довженком- центром», – написав Борис Філатов.
Та зазначив, що демонтаж розпочнеться найближчими днями.
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