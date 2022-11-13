У Дніпрі п’ятий місяць лікують “бахмутського Хатіко”, який потрапив під удар ракети, поки чекав господарів

У Дніпрі п'ятий місяць рятують собаку із Бахмута, який чекав господарів, але потрапив під удар ракети

На жаль, від війни страждають і тварини. Десятки пухнастиків залишаються без дому та отримують серйозні травми під час обстрілів. Дніпровські тероборонівці розповіли історію пса з Бахмуту.

Звати собаку Бургер. Як розповіли військові, пес знаходився в Бахмуті на Донеччині. Власники евакуювалися, але не встигли знайти свого улюбленця перед від’їздом. Бургер повернувся додому, але не побачив своїх господарів. Він чекав їх на ґанку дому, коли в будинок влучила ракета. Уламки снаряду розтрощили псові верхню та нижню щелепу та розірвали язик. Шансів вижити у нього було мало.

Проте один із бійців повірив в Бургера, тому почав його лікувати. Через тиждень пса привезли в клініку у Дніпрі, де пізніше також лікували пса Крима (собаку, яка вижила під час ракетного удару 29 вересня).

За словами військових, Бургер пережив декілька операцій, і досі лікується. Ветеринари впевнені, що собака буде жити, адже бійці не кинути тварину напризволяще.

Лікарі навіть дозволили Бургеру побачитись зі своїм рятівником, бійцем нашої, окремої бригади територіальної оборони м. Дніпро. У цій страшній війні, попри біль і небезпеку, українці намагаються врятувати навіть тварин, навіть коли вже немає надії. Саме тому ми перемагаємо і переможемо, – зазначили військові.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що пес Крим, який вижив під час ракетного удару по Дніпру 29 вересня помер. Старий собака тепер разом зі своєю сім’єю.

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