У Дніпрі п’яним за кермом піймали водія, у якого на 7 років забрали права

У Дніпрі водій, в якого забрали права, знову попався п'яним за кермом.

Удень 5 серпня екіпаж зупинив у Соборному районі автомобіль Mercedes-Benz. За кермом перебував чоловік, який як виявилося не мав водійського посвідчення, а під час спілкування поліцейські помітили у нього ознаки сп’яніння.

Водієві запропонували пройти медогляд у встановленому законом порядку, але той відмовився. Після ретельної перевірки документів чоловіка виявилося, що його вже позбавили правом керування судом на 7 років за аналогічні порушення.

Ми склали протоколи за ч. 3 ст. 130 (Керування особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом повторне протягом року) КУпАП, – йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Чоловіка відсторонили від керування. На нього незабаром знову чекає суд.

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