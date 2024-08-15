У Дніпрі п’яний водій пошкодив три припаркованих авто

У Дніпрі п'яний водій пошкодив три автівки, коли виїжджав з паркувального майданчика.

Пошкодив одразу три автомобілі, коли намагався виїхати з паркувального майданчика у Шевченківському районі. Патрульні Дніпра затримали п’яного водія.

За словами правоохоронців, власник Hyundai Getz рухався заднім ходом, не переконався у безпечності маневру, не звернувся по допомогу до людей поруч, і в результаті скоїв наїзд на автомобілі Mitsubishi, Audi та ГАЗ. Обійшлося без постраждалих.

Патрульні, що прибули для оформлення вказаного ДТП, помітили у кермувальника Hyundai ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік пройшов освідування у встановленому законом порядку за допомогою Драгеру. Результат підтвердив, що він нетверезий. В крові водія було 2,36 проміле алкоголю.

На чоловіка патрульні склали протоколи за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження ТЗ) та за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Водія відсторонили від керування авто.

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